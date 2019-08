Land will Sanierungsstau in Sporthallen beenden

Hannover. In sanierungsbedürftige Sporthallen und Schwimmbäder in Niedersachsen sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 100 Millionen Euro fließen. Das Programm werde helfen, die Infrastruktur zu erhalten und den Investitionsstau abzubauen, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag. Für die Kommunen stünden in diesem Jahr zunächst 8 Millionen Euro zur Verfügung.

Nach Angaben des Innenministeriums erhalten zunächst 27 Förderanträge einen Zuschlag, darunter 22 Sporthallen, eine Spitzensportstätte und vier Hallenschwimmbäder. Grundlagen für die Entscheidung seien das Alter, der energetische Zustand sowie die Auslastung und die regionale Ausgewogenheit. Für die Förderung von Vereinssportstätten über den Landessportbund seien im März 2019 die ersten rund 5 Millionen Euro bewilligt worden.

Bis 2022 sollen insgesamt 80 Millionen Euro für kommunale Sportstätten und 20 Millionen Euro für Vereinssportstätten zur Verfügung gestellt werden. Bei Sporthallen werden maximal 400 000 Euro und bei Hallenschwimmbädern maximal eine Million Euro als Zuwendung gewährt. Für den ersten Bewilligungszeitraum gingen mehr als 200 Anträge von Landkreisen, Städten und Gemeinden mit einer Fördersumme von knapp 70 Millionen Euro ein.