Vier Verletzte bei Unfall mit Gaskocher

Hitzacker (dpa/lni) – Bei einem Unfall mit einem Gaskocher sind vier Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg bei einem internationalen Jugendaustausch verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach ersten Ermittlungen war in der Küche eines Kulturzentrums in Hitzacker der Schlauch eines per Gasflasche betriebenen Kochers in die Flamme geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei wurden drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren sowie eine 80-Jährige verletzt. Der Unfall vom Sonntagabend löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus, zwei Hubschrauber waren beteiligt. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.