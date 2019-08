Handgemenge beim Kauf von Kochbananen in Bremen

Bremen. Der Kauf von Kochbananen hat in Bremen zu einem Handgemenge, dem Einsatz von Reizgas und dem Eingreifen der Polizei geführt. Nach Angaben der Polizei vom Montag wollten vier Männer zwischen 18 und 40 Jahren in einem Kiosk der Hansestadt Kochbananen kaufen. Sie ärgerten sich aber über den Preis, beschimpften und bedrängten den 59 Jahre alten Verkäufer. Der versuchte sich mit Pfefferspray zu wehren, das die Kunden ihm aber entrissen und ihn selbst damit besprühten. In dem Handgemenge flogen auch Flaschen, zwei weitere Kioskmitarbeiter wurden leicht verletzt. Die vier Männer flüchteten, wurden aber von der Polizei festgenommen. Ermittelt werde nach dem Vorfall vom Sonntag wegen gefährlicher Körperverletzung.