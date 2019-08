Pistorius würde Ministerposten als SPD-Chef aufgeben

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius würde im Falle einer Wahl zum SPD-Chef sein Amt im Landeskabinett zur Verfügung stellen. "Beides geht nach meiner Überzeugung nicht", sagte Pistorius am Montag in Hannover. Aus Respekt vor beiden Ämtern müsse er sich für eines entscheiden, wenn er gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping von den SPD-Mitgliedern gewählt würde: "Das wird dann der Parteivorsitz sein." Andernfalls bleibe er Innenminister in Hannover. Zeitlich sei die Bewerbung um den SPD-Bundesvorsitz problemlos mit der Arbeit als Minister zu vereinbaren. "Mein Haus funktioniert", sagte Pistorius.