Dulig: Kandidatenteam bringt Erfahrungen ein

Leipzig. Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Petra Köpping und Boris Pistorius, stehen nach Ansicht von Sachsens SPD-Chef Martin Dulig für eine politische Erneuerung der Partei. "Sie bringen eine reiche kommunalpolitische Erfahrung und Bodenständigkeit ein", sagte er am Sonntag in Leipzig bei der Vorstellung von Sachsens Integrationsministerin Köpping und Niedersachsens Innenminister Pistorius als Kandidatenteam. "Ich will eine starke Stimme aus dem Osten sein", sagte Köpping. "Die SPD muss wieder eine Partei werden, die sich um die Zukunft der Menschen kümmert", sagte Pistorius.