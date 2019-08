Gold und Silber für deutsche Tanzpaare bei den GOC

Stuttgart. Am letzten Wettkampftag der German Open Championships in Stuttgart haben zwei deutsche Tanzpaare mit Gold und Silber für einen gelungenen Abschluss gesorgt. Marius Balan und Khrystyna Moshenska holten in der Liederhalle am Samstagabend mit 195,875 wie vor einem Jahr den Sieg im Grand Slam Latein und gewannen dabei alle fünf Tänze. Die WM- und EM-Silbermedaillengewinner vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim wurden für ihren Erfolg vor dem zweiten deutschen Paar Timur Imametdinov/Nina Bezzubova (Bremen) vom Publikum gefeiert.