Neue Pfarrbeauftragte im Bistum Osnabrück

Osnabrück. Das katholische Bistum Osnabrück macht den Weg frei für mehr Frauen in Leitungspositionen. Von Dezember an soll Christine Hölscher die Pfarreiengemeinschaft Bad Iburg/Glane bei Osnabrück leiten - als Pfarrbeauftragte. Normalerweise ist die Leitung von Gemeinden Priestern vorbehalten. Das Kirchenrecht erlaubt aber Ausnahmen, wenn es nicht genügend Priester gibt. "Das Amt der Pfarrbeauftragten kann nur ein Zwischenschritt sein", sagte die Gemeindereferentin und pastorale Koordinatorin in der Osnabrücker Christus-König-Gemeinde der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe darauf, dass auch Frauen einmal den Zugang zum Weiheamt bekommen."