Althusmann: Nehmen Sorgen der Bevölkerung sehr ernst

Emlichheim. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat bei einem Besuch des Erdölfelds der Wintershall Dea in Emlichheim eine gründliche Aufklärung der Leckage an einer Einpressbohrung angekündigt. "Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst", sagte der CDU-Politiker am Freitag. Das Unternehmen habe die Vorlage eines Sanierungsplans bis Ende September zugesichert. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der in der Grafschaft Bentheim seinen Wahlkreis hat, forderte eine umfassende Information der Bevölkerung über den Schadensfall.

Auf dem Erdölfeld in Emlichheim an der niederländischen Grenze ist über mehrere Jahre hinweg unbemerkt Lagerstättenwasser ausgetreten. Experten sprechen von bis zu 220 Millionen Litern. Eine Gesundheitsgefahr wird aber derzeit ausgeschlossen.