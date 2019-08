Lies unterstützt Pistorius' Kandidatur für SPD-Vorsitz

Hannover. Im Rennen um den SPD-Bundesvorsitz hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius in Umweltminister Olaf Lies einen ersten prominenten Unterstützer gefunden. "Für mich ist Boris der richtige Kandidat", sagte der SPD-Politiker am Freitag der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich kenne ihn als Menschen und schätze ihn sehr." Pistorius sei ein Politiker, der "Kante zeigt und ein klares Profil hat", sagte Lies weiter. Schon als Oberbürgermeister in Osnabrück habe der Jurist parteiübergreifend hohe Akzeptanz genossen.

Pistorius bewirbt sich gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping für den SPD-Vorsitz. Details will das Duo am Sonntag in Leipzig bekanntgeben.