21-Jähriger in Bremen bei Attacke schwer verletzt

Bremen. Die Polizei in Bremen ermittelt nach dem Angriff auf einen jungen Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dem 21-Jährigen hatte sich am Donnerstagabend in Bremen-Osterholz eine Gruppe von fünf bis sieben jungen Männern entgegengestellt und ihn schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige wurde niedergeschlagen, dann bekam er Tritte gegen den Kopf. Kurz darauf flohen die Angreifer. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände eines Supermarktes, wo der junge Mann mit seiner Freundin einkaufen wollte.