Frau flüchtet vor Polizei: Wagen stoppt senkrecht

Zasenbeck. Eine Frau hat sich in Ohrdorf im Kreis Gifhorn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei ihr Auto zu Schrott gefahren. Grund für ihre Flucht am Mittwochabend könnte der offenstehende Haftbefehl gegen die 43-Jährige gewesen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Unterwegs missachtete die Frau Tempolimits und Verkehrsregeln. Schließlich kam ihr Wagen im Nachbarort Zasenbeck von der Straße ab, überschlug sich, durchquerte einen Vorgarten und kam an einem Carport senkrecht zum Stehen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, die Fahrerin verletzte sich leicht. Zusätzlich zum bestehenden Haftbefehl erhält sie nun auch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.