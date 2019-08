Mann greift Lebensgefährtin mit Eisenstange an

Bremen. Bei einem Streit hat ein Mann in Bremen seine 28 Jahre alte Lebensgefährtin mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt. Zudem habe er ihren Kopf gegen eine Tür geschlagen und sie gewürgt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde nach dem Angriff am Vortag ins Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den 43 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest.