Weil rechnet mit weiteren Kandidaten für SPD-Vorsitz

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit weiteren Bewerbungen für den SPD-Vorsitz. "Ich erwarte, dass es weitere Namen geben wird", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. Auch die Bewerbung eines niedersächsischen Teams sei denkbar: "Das ist möglich, warten wir's ab." Bewerbungsende ist der 1. September.

Am Mittwochabend hatte Weil in Emden gesagt, das Duo Gesine Schwan und Ralf Stegner nicht wählen zu wollen. "Eine Meldung wäre gewesen, wenn ich das Gegenteil gesagt hätte", entgegnete Weil auf entsprechende Nachfragen. Eine mögliche Kandidatur von Außenminister Heiko Maas sowie die Absage von Familienministerin Franziska Giffey wollte der SPD-Landesvorsitzende nicht kommentieren.

Seit Wochen wird auch Weil selbst als Kandidat für den SPD-Vorsitz gehandelt. Dazu wiederholte der 50-Jährige am Donnerstag erneut, dass er sich in Niedersachsen sehr wohl fühle. Anfang August hatte er gesagt: "Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde." Berichte, dass er Giffey als Partnerin für eine Team-Bewerbung umworben habe, kommentierte Weil mit den Worten: "Nicht alles, was die Presse schreibt, entspricht auch der Gegebenheit."