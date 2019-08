Wolfsburg-Trainer Glasner kritisiert FPÖ

Wolfsburg. Der neue Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg hat die Politik der früheren Regierungspartei FPÖ in seinem Heimatland Österreich kritisiert. "Da wird mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt, das kann man nur verurteilen, gerade als Fußballer", sagte der 44-jährige Österreicher in einem Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Er könne nicht nachvollziehen, warum Menschen wegen ihrer Religion oder Herkunft anders behandelt würden: "Diese Synapse, die das in irgendeiner Weise erklären könnte, die fehlt mir - Gott sei Dank."

Seiner Meinung nach sei es "eine der größten Errungenschaften des Fußballs", Völker zu verbinden. "Da hast du vielleicht Leute auf der Tribüne, die ausländerfeindlich sind - aber wenn der beste Spieler der eigenen Mannschaft ein Schwarzer ist, dann ist er auch deren Held. Und damit widerlegen diese Leute ihre eigene Denkweise ja selbst", erklärte Glasner. Nach sechs Jahren in Salzburg und Linz trainiert Glasner seit Juli den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga.