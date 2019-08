Bremische Bürgerschaft wählt neue Landesregierung

Bremen. Die Bremische Bürgerschaft ist am Donnerstag zusammengekommen, um die neue rot-grün-rote Regierung des kleinsten Bundeslandes ins Amt zu wählen. Nach einer längeren Debatte wird das Ergebnis der Abstimmung über den neuen Bürgermeister und Senatspräsidenten Andreas Bovenschulte (SPD) gegen 13.00 Uhr erwartet. Danach sollten die acht Senatorinnen und Senatoren gewählt werden, also die Ministerinnen und Minister der Landesregierung.

Weil das eigentliche Parlamentsgebäude saniert wird, tagt der Landtag im Rathaus der Hansestadt. Das Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei ist das erste in einem westdeutschen Bundesland. Es verfügt über 49 Mandate in der 84 Abgeordnete zählenden Bürgerschaft. Das sind sechs Stimmen mehr als die absolute Mehrheit von 43 Stimmen. Die Legislaturperiode dauert in Bremen vier Jahre.