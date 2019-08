Lies: Nationaler Klimaschutzplan und Kohleausstieg bis 2030

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat den Bund zu einer Kehrtwende in der Klimapolitik aufgefordert. "Wer jetzt noch immer nicht verstanden hat, dass der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität haben muss, der wird die drohenden Folgen hautnah spüren", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. Bisher gebe es keinen ganzheitlichen Ansatz in der Bundespolitik. "Deshalb brauchen wir in Deutschland endlich einen nationalen Generalplan zum Klimaschutz." Lies warb zudem für einen schnelleren Kohleausstieg. "Unser ehrgeiziges Ziel muss 2030 sein", sagte der Minister. Bisher ist der Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 geplant.