Nach Fehlstart: Hannover 96 will Kader nochmals verstärken

Hannover. Nach dem Fehlstart in die neue Saison will Erstliga-Absteiger Hannover 96 seinen Kader noch einmal verstärken. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Profiboss Martin Kind, Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka am Mittwochabend. Die Niedersachsen sind mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Zudem schied Hannover im DFB-Pokal in Karlsruhe aus.

Durch den Verkauf des Brasilianers Walace an Udinese Calcio steht Hannover auch wieder Geld für weitere Transfers zur Verfügung. Im Gespräch sind unter anderem Jannes Horn vom 1. FC Köln und Emil Hansson von Feyenoord Rotterdam. Der Schwede Hansson fehlte bereits im Feyenoord-Kader für das Europa-League-Spiel der Niederländer bei Dinamo Tiflis am Donnerstag.