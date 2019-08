Schwerverletzte auf der Straße gefunden: Ein Mann stirbt

Wolfsburg. In Wolfsburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann gestorben, der am Abend zusammen mit einem weiteren schwer verletzten Mann auf der Straße gefunden worden war. "Wir haben eine Mordkommission eingerichtet", sagte ein Polizeisprecher. Die Männer waren mit lebensgefährlichen Verletzungen im Stadtteil Vorsfelde entdeckt worden. Beide kamen in Krankenhäuser. Wie es zu den Verletzungen kam, wart nach Angaben des Polizeisprechers zunächst noch völlig unklar. Mehrere Medien hatten zuvor über ein mögliches Gewaltverbrechen berichtet.