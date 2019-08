Landwirtschaftlicher Betrieb von Blitz getroffen

Groß Berßen. Durch einen Blitzeinschlag in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Berßen (Landkreis Emsland) sind am Dienstagabend die komplette Elektrik und die elektronischen Steuerungseinrichtungen der Stallungen zerstört worden. Es habe sich Rauch gebildet, ein offenes Feuer sei aber nicht ausgebrochen, Bewohner und Tiere hätten keinen Schaden erlitten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr der Samtgemeinde Sögel mit. Die Abdeckungen von Schaltkästen und Steuerungseinrichtungen seien aber regelrecht aufgeplatzt und teilweise verschmort.

Kurze Zeit vor dem Einsatz sei ein heftiges Gewitter mit Hagel und wolkenbruchartigen Regenfällen im Bereich Sögel/Berßen niedergegangen. Bei der Anfahrt zum Einsatz hätten mehrere Straßen unter Wasser gestanden. Die Feuerwehren seien mit 60 Leuten und neun Fahrzeugen vor Ort gewesen.