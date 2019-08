Kinder missbraucht: Urteil gegen Pflegevater erwartet

Aurich. Im Prozess um vielfachen Kindesmissbrauch durch einen Pflegevater wird heute das Urteil am Landgericht Aurich erwartet. Der Angeklagte soll von 1999 bis 2014 in Aurich und Großheide in mehr als 100 Fällen Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Die Opfer, darunter auch zwei seiner Neffen, lebten meist als Pflegekinder bei ihm und seiner Frau. Die meisten Anschuldigungen hatte der Deutsche zu Prozessbeginn zurückgewiesen. In dem Prozess hatten unter anderem frühere Opfer ausgesagt. Die Plädoyers waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden. Zuvor hatte ein psychiatrischer Gutachter bei einer Verurteilung Sicherungsverwahrung empfohlen, weil der Angeklagte pädophil sei. Künftig seien ähnliche Taten zu erwarten.