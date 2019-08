Wieder Fahrzeugbrände in Hildesheim

Hildesheim. Die Feuerwehr in Hildesheim hat am vergangenen Wochenende erneut brennende Fahrzeuge löschen müssen. In der Nacht zum Sonntag fielen zunächst ein Auto und kurz darauf ein Wohnwagen den Flammen zum Opfer. An beiden Wagen entstand Totalschaden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gehen die Ermittler von Brandstiftung und einem Zusammenhang zwischen den beiden Bränden aus. Auch ein Zusammenhang zu weiteren derartigen Fällen in den vergangenen Wochen im Hildesheimer Stadtgebiet werde derzeit geprüft.