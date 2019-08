Jubiläumsfeier zur 3000. Folge von "Rote Rosen"

Lüneburg. Nach dem Dreh der 3000. Folge der ARD-Telenovela "Rote Rosen" gibt es heute bei einer Gala-Veranstaltung mit rotem Teppich und viel Prominenz einen ersten Ausblick auf die nächste Staffel. Zugleich übergibt die aktuelle Hauptdarstellerin Gerit Kling bei der Veranstaltung in Lüneburg den Staffelstab an Claudia Schmutzler, die von Anfang September an vor der Kamera stehen wird. Die neuen Folgen werden dann ab Ende Oktober im Ersten ausgestrahlt. Die Hauptdarstellerin wechselt alle 200 Folgen. Die werktags um 14.10 Uhr ausgestrahlten "Rosen" erreichten den ARD-Angaben nach im ersten Quartal 2019 durchschnittlich 1,36 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 12,7 Prozent.