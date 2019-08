Nach Tod von Lebensgefährtin: 61-Jähriger in Haft

Bennigsen. Nach einem tödlichen Beziehungsdrama in Bennigsen bei Hannover ist ein 61 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Einzelheiten zum Tatgeschehen und der verwendeten Waffe seien noch nicht bekannt, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Freitag.

Der 61-jährige Franzose hatte am Donnerstag per Notruf mitgeteilt, seine 58 Jahre alte deutsche Lebensgefährtin umgebracht zu haben. Rettungskräfte, die bald darauf bei dem Einfamilienhaus eintrafen, konnten nichts mehr für die durch Stiche getötete Frau tun. Den 61-Jährigen fand die Polizei leicht verletzt vor, er kam nach Versorgung seiner Verletzungen hinter Gitter.