Motorradfahrer wird bei Unfall mit Traktor stark verletzt

Drentwede. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor in Drentwede im Kreis Diepholz ist ein 75-jähriger Motorradfahrer am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Traktor eine Straße überqueren und übersah dabei das Motorrad. Rettungskräfte reanimierten den aus Bremen stammenden Mann an der Unfallstelle. Der lebensbedrohlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus gebracht.