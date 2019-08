US-Verteidiger Gloster wechselt von Hannover nach Eindhoven

Hannover. Verteidiger Chris Gloster verlässt Hannover 96 und wechselt zum niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Der Junioren-Nationalspieler aus den USA war im vergangenen Sommer aus New York zu den Niedersachsen gewechselt. Dort kam der 19-Jährige in der Saison 2018/19 in der zweiten Mannschaft und in der A-Jugend zum Einsatz. Der Fußball-Zweitligist hätte mit dem Verteidiger gerne einen langfristigen Profivertrag abgeschlossen, doch Gloster entschied sich für einen Wechsel in die Niederlande.