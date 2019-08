Trockenheit bewirkt geringe Schäden: Heideblüte hat begonnen

Bispingen. Die Heideblüte hat begonnen - und die Trockenheit der vergangenen Monate hat nur für geringe Schäden an den Pflanzen gesorgt. "Der größere Schaden entsteht in sehr nassen Jahren durch den Heideblattkäfer", teilte Julia Hallmann von der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide am Freitag mit. "Besenheide ist eine trockenfeste Pflanze." Die Blüte in diesem Jahr sei sehr üppig.

In der Heide sind in den kommenden Wochen wieder Mitarbeiter der Naturwacht per Fahrrad unterwegs. Auch zwei Polizeireiter aus Hannover machen bis Anfang Oktober Touristen und Ausflügler auf umweltverträgliches Verhalten aufmerksam. Sie achten auch auf die Einhaltung der Anleinpflicht für Hunde und das Fahrverbot für Autos im Naturschutzgebiet. Außerdem informieren sie über besondere Schutzregeln in dem Gebiet. Wanderer etwa dürfen nur auf öffentlichen Wegen unterwegs sein. Außerdem sind auch Sanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe aus Bispingen hoch zu Pferd in der Region unterwegs. Wenn die Heide blüht, kommen jedes Jahr rund 1,5 Millionen Menschen in das Naturschutzgebiet.