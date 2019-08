Mann erleidet bei Streit lebensgefährliche Kopfverletzungen

Magdeburg. Bei einem Streit am Rande eines Konzerts ist ein 39 Jahre alter Mann in Magdeburg schwer verletzt worden. Das aus Wolfenbüttel stammende Opfer sei in der Nacht zum Freitag mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in das Universitätsklinikum Magdeburg eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Er habe kurz vor der Operation noch mitteilen können, dass er am Donnerstag bei einem Konzert gewesen sei, wo es eine Auseinandersetzung gegeben habe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sowohl zum Tatort, zum Tatgeschehen und zu dem oder den Tätern etwas sagen können.