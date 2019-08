Jungen werfen Steine von Autobahnbrücke

Walsrode. Zwei minderjährige Jungen haben von einer Autobahnbrücke bei Walsrode (Heidekreis) Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Allerdings verursachten die Geschosse auf Autodächern Kratzer und Beulen - drei Betroffene meldeten sich bei der Polizei. Die zehn und elf Jahre alten Schüler hatten sich am Donnerstagmittag auf der Brücke über der A27 in Fahrtrichtung Bremen postiert. Bei der Polizei sagten sie später, sie hätten aus Abenteuerlust die Steine geworfen. Die Jungen sind noch strafunmündig und wurden ihren Eltern übergeben.

Dass von Brücken aus gefährliche Gegenstände auf Autos geworfen werden, kommt immer wieder vor. An Ostern 2008 schleuderte ein Mann auf der A29 bei Oldenburg einen Holzklotz auf einen Wagen. Eine zweifache Mutter kam vor den Augen ihrer Familie ums Leben. Im Mai 2009 wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt.