Prozess nach Schüssen aus fahrendem Auto startet neu

Lüneburg. Aus einem fahrenden Auto heraus sollen zwei Männer in Lüneburg auf eine Gruppe von Menschen geschossen haben - nun kommen die beiden Männer erneut vor Gericht. Wie das Landgericht Lüneburg am Donnerstag mitteilte, beginnt der neue Prozess am kommenden Dienstag. Das erste Verfahren musste im Herbst vergangenen Jahres ausgesetzt werden, weil ein Richter länger erkrankte.

Die beiden 23 und 26 Jahre alten Angeklagten, ein Türke und ein staatenloser Mann, kommen wegen siebenfachen versuchten Mordes vor Gericht. Sie sollen im April 2018 nachts mehrfach aus einem fahrenden Auto auf eine Gruppe von sieben Männern geschossen haben. Ein 20-Jähriger wurde dabei an Schulter und Bein getroffen. Hintergrund soll ein Streit um Drogengeschäfte gewesen sein. Der Prozess findet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt.