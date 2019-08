Heideblüte hat begonnen: Polizeireiter sind wieder unterwegs

Bispingen. Die Heideblüte hat begonnen - und in der Lüneburger Heide sind ab sofort wieder sieben Naturwacht-Mitarbeiter verstärkt per Fahrrad unterwegs. Sie arbeiten für die Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide. Auch zwei Polizeireiter aus Hannover machen Touristen und Ausflügler auf umweltverträgliches Verhalten aufmerksam. Die Reiter achten auch auf die Einhaltung der Anleinpflicht für Hunde und das Fahrverbot für Autos im Naturschutzgebiet. Außerdem informieren sie über besondere Schutzregeln in dem Gebiet. Heute werden die Naturwacht und die Sanitätsreiter der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bispingen vorgestellt - und auch die Polizeireiter, sollte ihr Dienst es zulassen.