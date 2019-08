Auto prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Meppen. Bei einem Autounfall ist am Donnerstag ein junger Autofahrer in Meppen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 28-Jährige am Morgen auf der Bundesstraße 70 aus nicht bekannten Gründen mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam ins Krankenhaus.