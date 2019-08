Unbekannter versteckt getarntes Nagelbrett auf Spielplatz

Lüneburg. Ein Unbekannter hat ein mit Blättern getarntes Nagelbrett auf einem Spielplatz in Lüneburg versteckt. Das mit Nägeln beklebte Brett war am Dienstag in der Nähe eines Spielgerätes entdeckt worden, ohne dass sich ein Kind daran verletzt hatte. Das Brett stamme nach Zeugenaussagen aus einem Müllbehälter, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise auf den Täter gebe es jedoch nicht.