Reimann für landesweite Nutzung von Notfallmanagementsystem

Osnabrück. Landessozialministerin Carola Reimann setzt sich für die landesweite Nutzung des Notfallmanagementsystems Ivena im Rettungswesen ein. Bei dem System sind Krankenhäuser, Leitstelle und Rettungswagen digital miteinander vernetzt. Notfallpatienten werden dadurch schneller zu geeigneten Notaufnahmen gebracht, mühsames Herumtelefonieren nach freien Krankenhäusern entfällt.

"Das ist ein System, das Unterstützung bringt für die Profis und was Zeit spart für die Patienten", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Osnabrück. Bis 2022 stelle das Land 2,8 Millionen Euro für den Ausbau zur Verfügung. Auch das Land Bremen habe sich dem System angeschlossen. Derzeit nutzen 17 Leitstellen und 74 Krankenhäuser in Niedersachsen das System. Osnabrück, Hannover und Oldenburg gehören seit 2015 zu den Vorreitern in Niedersachsen.