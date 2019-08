Bremen sucht Defensivspieler: Baumann schweigt zu Gerüchten

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) haben die Hanseaten neben Ömer Toprak von Borussia Dortmund auch Interesse am Brasilianer Bernardo vom englischen Premier-League-Club Brighton&Hove Albion. Der Außenbahnspieler wechselte erst im vergangenen Jahr für rund zehn Millionen von RB Leipzig nach England. "Das sind alles Gerüchte, dazu werde ich mich nicht äußern", erklärte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag vor dem Pokal-Auftakt gegen Atlas Delmenhorst (Samstag/20.45 Uhr).

Baumann bestätigte, dass sich der Club in der Breite und Spitze "gezielt verbessern" will. "Dies wird allerdings ein paar Tage länger dauern als geplant. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren wird, wächst aber von Woche zu Woche", sagte der frühere Nationalspieler. "Ich bin optimistisch, dass wir am Ende des Transferfensters die Mosaiksteinchen haben werden, die uns weiterhelfen."