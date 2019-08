Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Wohnungsüberfall

Hildesheim. Nach einem Raubüberfall in einer Hildesheimer Wohnung hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Hildesheim, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Das Amtsgericht der Stadt erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen und einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Vor elf Tagen waren vier bis fünf Personen gewaltsam in die Wohnung eines 25-Jährigen eingedrungen und hatten mit einer Pistole und einem Messer gedroht. Die Täter hatten auch Pfefferspray eingesetzt und eine geringe Menge Marihuana erbeutet. Der 25-Jährige und zwei Besucher waren leicht verletzt worden.

Die Auswertung von Spuren, Beweismitteln und Zeugenvernehmungen führte die Ermittler zu dem Tatverdächtigen. Bei der Verhaftung wurden weitere Beweismittel gefunden. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Richter zwecks Verkündung der Untersuchungshaft vorgeführt worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. In der Polizeimitteilung am Tag nach der Tat wurden alle Täter als etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben.