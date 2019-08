Defekte Bremse vermutlich Schuld an Unfall einer Kutsche

Egestorf. Eine defekte Bremse hat möglicherweise den Unfall einer Kutsche in der Nähe von Egestorf im Landkreis Harburg verursacht, dabei waren 13 Menschen verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei nach ersten Untersuchungen am Donnerstag mit. Bei dem Unfall war eine von zwei Pferden gezogene Kutsche von der Straße abgekommen, eine Böschung hochgefahren und auf einer gepflasterten Straße umgekippt. Alle 13 Fahrgäste kamen am Mittwoch vorsorglich ins Krankenhaus. Vier von ihnen wurden schwer verletzt. Die Kutscherin und die beiden Pferde blieben unverletzt. Erste Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein technischer Defekt an der Bremse der Kutsche der Grund für den Unfall sein könne.