Mann nach Unfall in Meppen in seinem Auto eingeklemmt

Meppen. Ein Verkehrsunfall hat am frühen Donnerstagmorgen zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 70 in Meppen geführt. Ein Mann habe beim Überholen die Kontrolle über sein Auto verloren, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wagen sei von der Straße gerutscht und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann sei in seinem Auto eingeklemmt worden, die Feuerwehr habe ihn befreit. Wie schwer der 70-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar. Die B 70 war im Norden Meppens am Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt.