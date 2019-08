Emlichheim: Wohl kein belastetes Wasser in 80 Metern Tiefe

Hannover/Emlichheim. Bei der Untersuchung der Leckage einer Einpressbohrung auf einem Ölfeld in Emlichheim sind die Tiefbohrungen bei einer Tiefe von 80 Metern angekommen. "Die Probe muss jetzt im Labor untersucht werden, nach ersten Geruchs- und Temperaturanalysen war sie nicht auffällig", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in Hannover. Vermutlich liege das belastete Lagerstättenwasser tiefer als 80 Meter. Experten hatten ab einer Tiefe von 80 Metern mit Lagerstättenwasser im Grundwasser gerechnet. Die Bohrungen sollen in den kommenden Tagen noch bis zu einer Tiefe von 230 Metern vorangetrieben werden.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass bei der Einpressbohrung 132 in der Grafschaft Bentheim seit vier Jahren unbemerkt bis zu 220 Millionen Liter gesundheitsschädliches Lagerstättenwasser in den Untergrund ausgetreten sind. Hinweise auf den Schaden hatten sich erst bei einer Inspektion im vergangenen Herbst ergeben.

Ursache sind Korrosionsschäden am Rohrsystem des Bohrlochs der Wintershall Dea. Die Bohrung dient dazu, Wasser aus der Lagerstätte des Erdölfeldes, das zusammen mit dem Öl nach oben gefördert wurde, zurück zur Lagerstätte zu pressen. Seit Oktober 2018 ist die Bohrung außer Betrieb. Der mögliche Defekt der Leitung wurde im März öffentlich gemacht.