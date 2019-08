18-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Celle. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist in Celle von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zeugen hätten ausgesagt, der Mann sei von einem Radweg plötzlich auf die Straße gewechselt, "ohne auf den rückwärtigen Fahrzeugverkehr zu achten", teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 79-Jährige, der den Mann mit seinem Auto erfasste, habe "keinerlei Chance gehabt", den Unfall zu vermeiden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

In einer Tasche des Radfahrers seien Marihuana und Amphetamine gefunden worden, teilte die Polizei mit. Ob er während der Fahrt unter Drogeneinfluss stand, war am Dienstagabend noch unklar.