Zug erfasst Hund bei Bahnübergang: Besitzer verletzt

Osnabrück. Ein Zug hat in Osnabrück den Hund eines 78-Jährigen während eines Spaziergangs erfasst und getötet - der Mann wurde verletzt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der Hund am Vormittag an einem Bahnübergang im Stadtteil Lüstringen von dem durchfahrenden Bauzug erfasst und tödlich verletzt. Auch der Mann verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer er sich verletzte, stand zunächst nicht fest. Auch die näheren Umstände des Unglücks waren noch nicht bekannt. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu Zugverspätungen.