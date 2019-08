57-Jähriger greift Ex-Frau mit Messer an

Delmenhorst. Bei einem Beziehungsstreit in Delmenhorst hat ein 57 Jahre alter Mann seine zwei Jahre jüngere Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Während sich der Mann nach der Tat am Montagabend bei der Polizei stellte, kam die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 57-Jährige sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der in Serbien lebende Mann hatte seine ebenfalls von dort stammende Ex-Frau in Delmenhorst besucht, als es zu dem Streit kam.