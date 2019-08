Stau am Elbe-Seitenkanal: Binnenschiffer befürchten Verluste

Scharnebeck. Die im Elbe-Seiten-Kanal festsitzenden Binnenschiffer befürchten hohe Verluste angesichts des tagelangen Staus. "Das wird jetzt teuer", sagte Pascal van der Padt, Kapitän und Eigner des Tankschiffs "Asterode", am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne mit täglich etwa 5000 Euro Verlust. Die "Asterode" liegt nach seinen Angaben seit dem vergangenen Freitag am Schiffshebewerk Scharnebeck fest. "Das ist ein riesiges Problem für unsere Firma", sagte auch Zbigniew Wicher, Kapitän des Containerschiffs "BCF Glückauf".

Auslöser des Staus mit geschätzt 70 Schiffen im Elbe-Seiten-Kanal ist eine Unterspülung am Elbe-Wehr in Geesthacht. Um Druck von dem Wehr zu nehmen, ist der Wasserstand abgesenkt worden. Dadurch führt auch der Elbe-Seiten-Kanal zu wenig Wasser, um das Schiffshebewerk zu betreiben. Die Reparaturarbeiten am Wehr sollen nach Einschätzung der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung mindestens bis Mittwoch dauern.