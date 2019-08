Gasflaschen und Reifen in brennendem Schuppen

Munster. Gleich mehrere brennende Schuppen haben die Feuerwehr in Munster im Heidekreis in Atem gehalten. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Allerdings starben sechs Enten und Gänse bei dem Brand am Montagmittag. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar. Der Brand hatte sich von der ersten brennenden Hütte auf angrenzende Schuppen ausgeweitet. Weil in den Hütten auch Gasflaschen und Reifen lagerten, waren mehr als 30 Einsatzkräfte am Brandort. Einige der Gasflaschen seien explodiert. Der Schaden betrug insgesamt rund 50 000 Euro.