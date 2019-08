Arbeiter stirbt bei Sturz durch Hallendach

Emmerke. Bei einem Sturz bei Dacharbeiten ist im Landkreis Hildesheim ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige am Montag in der Ortschaft Emmerke durch das Dach eines Hallenkomplexes auf den Boden des Gebäudes gestürzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass jede Hilfe zu spät kam. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Ursache des Unfalls machte eine Polizeisprecherin keine konkreten Angaben. Es handele sich um einen tragischen Unglücksfall.

( dpa )