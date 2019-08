Räucherstäbchen in Yoga-Studio lösen Feuerwehreinsatz aus

Nordhorn. Abbrennende Räucherstäbchen in einem Yoga-Studio haben in Nordhorn einen Feueralarm ausgelöst. Der Alarm wurde am Sonntag automatisch ausgelöst, nachdem die Yogatrainerin in dem Studio die würzig riechenden Duftstäbchen angezündet hatte, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Es reichte, den Sportraum gut durchzulüften, um anschließend die Brandmeldeanlage wieder scharf zu schalten. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet. Einsatzkräfte, die gerade mit einem Fahrzeug auf dem Weg zum Brandort waren, konnten ihre Fahrt abbrechen.