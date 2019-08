Reimann besucht Modellprojekt für Kinder und Senioren

Salzgitter. Kindergartenkinder und alte Menschen werden in einem Mehrgenerationenhaus in Salzgitter seit 2018 gemeinsam betreut: Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann hat am Montag das von der Landesregierung geförderte Modellprojekt besucht. "Es ist ein Gewinn und eine Bereicherung für beide Generationen: Seniorinnen und Senioren lernen von Kindern und umgekehrt", sagte die SPD-Politikerin. In dem Haus haben Kindergruppe und Tagespflege zwar ihren eigenen altersspezifischen Bereich, allerdings sind die Türen offen und es wird beispielsweise gemeinsam gebastelt.

Das niedersächsische Programm "Wohnen und Pflege im Alter" wurde Anfang 2018 gestartet und hat bisher mehr als 60 Projekte gefördert. Das Projekt "Wir schauen über den Altersrand - Gemeinsame Betreuung von Kindern und Alten" im Mehrgenerationenhaus in Salzgitter-Bad erhält 99 800 Euro für drei Jahre.