Hannover (dpa/lni) – In der Industrie in Niedersachsen hat es bei den Auftragseingängen im Juni dieses Jahres einen drastischen Einbruch gegeben. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16 Prozent zurückgegangen, teilte das Landesamt für Statistik in Hannover am Montag mit.

Bei den Branchen waren vor allem die Hersteller von Metallerzeugnissen (minus 28 Prozent), die Produzenten von Kraftfahrzeugen und Kfz-Teilen (minus 21) sowie der Maschinenbau (minus 19 Prozent) betroffen. Die Nachfrage war sowohl im Inland als auch aus dem Ausland gleichermaßen rückläufig.

"Die Industrie spürt nach einer langen Wachstumsphase Gegenwind, unter anderem durch den Brexit und Diskussionen um Handelsbeschränkungen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller. Das außenwirtschaftliche Umfeld werde schwieriger, erklärte auch ein Sprecher des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover, Horst Schrage, forderte angesichts der Entwicklung steuerliche Entlastungen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu erhalten.

Abgesehen von einem kleinen Plus im April sind die Auftragseingänge der niedersächsischen Industrie seit Monaten rückläufig. Von Januar bis Juni sanken die Bestellungen nach Angaben der Statistiker im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum im Durchschnitt um acht Prozent. Ursache dafür war vor allem das hohe Minus bei den Auslandsaufträgen, die Binnennachfrage sank im ersten Halbjahr nur um zwei Prozent.

Der besonders drastische Rückgang im Juni sei zwar durch die relativ geringe Zahl an Werktagen in diesem Monat (20) etwa verzerrt, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Schrage. Unabhängig davon komme der Rückgang aber nicht überraschend. "Er bestätigt vielmehr die Ergebnisse unserer aktuellen IHK-Konjunkturumfrage", sagte Schrage. "Der anhaltende Abschwung der Industrie, vor allem bedingt durch die schwachen Exporte, droht jetzt auf die Binnenkonjunktur überzugreifen."

Die niedersächsischen Unternehmerverbände fordern in dieser Situation ein Gegensteuern. "Die Politik wäre gut beraten, sich ernsthafte Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu machen", sagte UVN-Hauptgeschaftsführer Müller. "Wir brauchen Unterstützung bei den enormen Herausforderungen."

Müller plädierte für eine Unternehmensteuerreform, niedrigere Strompreise und eine Lockerung von Vorschriften. Denn: "Zusätzlich bremst, verzögert oder verhindert umständliche Bürokratie Investitionen und Innovationen der Wirtschaft", sagte Müller. Insgesamt brauche die Wirtschaft jetzt positive Signale, meinte IHK-Hauptgeschäftsführer Schrage, "etwa durch eine Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China".

Trotz der gegenwärtigen Zahlen blickt man im niedersächsischen Wirtschaftsministerium optimistisch in die Zukunft: Für das kommende Jahr rechneten viele Konjunkturbeobachter wieder mit einer wirtschaftlichen Stabilisierung, sagte der Sprecher.