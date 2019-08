Auto brennt aus: 23-Jähriger kann sich retten

Sande. In voller Fahrt auf der Autobahn 29 nahe Sande im Landkreis Friesland ist der Wagen eines 23-Jährigen am Montagmorgen in Brand geraten. Der junge Mann habe sein Auto auf der Standspur zum Stehen bringen und sich unverletzt retten können, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer griff auf Teile der Böschung über, der Wagen brannte vollständig aus. Ursache des Brandes sei vermutlich ein Motorschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten und während der Fahrbahnreinigung wegen einer etwa 400 Meter langen Ölspur wurde die Autobahn in Richtung Osnabrück zeitweise gesperrt.