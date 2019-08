Künstler verzieren Wilhelmshaven beim "StreetArt Festival"

Wilhelmshaven. Straßenkünstler aus aller Welt haben am Wochenende den Asphalt der Wilhelmshavener Innenstadt mit Porträts und 3D-Bildern geschmückt. Beim 9. "Internationalen StreetArt Festival" nahmen 30 Straßen-, 22 Graffiti- und drei Tape-Art-Künstler sowie drei Bodypainter teil, wie Projektleiterin Annika Buhrmann am Sonntag sagte. Mit Pinsel und Kreide gestalteten die Künstler mehrere Areale.

Am Freitag und Samstag konnten Besucher die Entstehung der Bilder live miterleben. "Nach dem letzten Feinschliff konnten die Gäste dann heute die vollendeten Zeichnungen betrachten", sagte Buhrmann am Sonntag. Zehntausende Besucher schlenderten durch die Innenstadt und sahen fantastische Motive, anrührende Szenen und verblüffend reale Darstellungen. Das Publikum bewertete die entstandenen Meisterwerke in den Kategorien "Kopisten", die bekannte Werke nachzeichnen, "Freie Künstler" sowie "3D Künstler".