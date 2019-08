Möglicher Wechsel zu Energieverband: Lies noch unentschieden

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat zu seinem möglichen Wechsel an die Spitze eines Lobbyverbandes noch keine Entscheidung mitgeteilt. Am Sonntag lag dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach dpa-Informationen zunächst noch keine definitive Zu- oder Absage von Lies zu dem Angebot der Position des Hauptgeschäftsführers vor. Am Montagvormittag wollen Lies und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gemeinsam die Presse über den Stand der Dinge informieren, teilte die Staatskanzlei mit.

Weil hatte Lies gebeten, sich bis Montag zu entscheiden, nachdem der mögliche Wechsel am Freitag öffentlich geworden war. Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" werden Lies und Weil vor der Pressekonferenz ein längeres Vieraugengespräch führen, um über ihre möglicherweise noch gemeinsame Zukunft zu beraten.

Demnach unterbricht Weil seinen Wanderurlaub wegen der Turbulenzen um Lies, der vielen innerhalb der Niedersachsen-SPD als Nummer zwei hinter dem Ministerpräsidenten gilt. 2011 hatte sich Lies als Spitzenkandidat für die Landtagswahl beworben, in einer Urwahl der SPD-Mitglieder aber gegen den späteren Wahlsieger Weil verloren.